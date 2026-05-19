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Eigengeschäft bei All for One Group

Führungskraft greift bei All for One Group-Aktien zu

20.05.26 08:01 Uhr

Managers’ Transactions brachten jüngst die All for One Group-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
All for One Group AG
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Zum 14.05.2026 wurde bei All for One Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die BaFin wurde am 19.05.2026 über die Transaktion informiert. in enger Beziehung Nucleus Beteiligungs GmbH stockte am 14.05.2026 das Investment in All for One Group-Aktien auf. Nucleus Beteiligungs GmbH erwarb 13.500 Aktien zu je 33,50 EUR. Bei der All for One Group-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 33,20 EUR.

Bei der All for One Group-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 33,00 EUR. Der Marktwert von All for One Group beträgt unterdessen 156,45 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 4.642.444 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden All for One Group-Anteile zuletzt am 09.04.2026 von einer Führungskraft bewegt. Insgesamt 417 All for One Group-Anteile (35,80 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Knünz Invest Beteiligungs GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

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