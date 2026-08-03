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Führungskraft greift bei Alzchem Group-Aktien zu

Führungskraft greift bei Alzchem Group-Aktien zu

Eine Führungskraft nimmt sich die Alzchem Group-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
154.00 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Zu Managers’ Transactions kam es am 31.07.2026 bei Alzchem Group. Alzchem Group meldete die Managers’ Transaction am 03.08.2026. Am 31.07.2026 baute Niedermaier, Herr Andreas, Vorstand, das Depot um 124 Aktien aus. Niedermaier, Herr Andreas bezahlte 161,40 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von Alzchem Group nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,30 Prozent auf 158,00 EUR.

Die Alzchem Group-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,80 Prozent auf 154,10 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 210 Alzchem Group-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist Alzchem Group aktuell 1,56 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 10.123.624 Anteilsscheine beziffert.

Am 31.07.2026 wurden bereits Alzchem Group-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Für jeweils 158,11 EUR baute in enger Beziehung, four two na GmbH, das eigene Depot um 9.300 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alzchem Group AG

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG