Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu

Aktien wechseln den Besitzer

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

Am 31.05.2024 wurden bei BMW Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 03.06.2024 gemeldet. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 31.05.2024 sein Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erstand 9.877 Aktien zu je 92,74 EUR. Die BMW-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. In der Summe wechselten via FSE 860 BMW-Aktien den Besitzer. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 55,09 Mrd. Euro. 571.791.680 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 31.05.2024 das letzte Eigengeschäft durch. Bei einem Kurs von 92,74 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 9.877 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net