Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu
Managers’ Transactions brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.
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Zu Managers’ Transactions kam es am 29.05.2026 bei BMW. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.
Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 2.285 Aktien. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 43,98 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.
Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: lexan / Shutterstock.com