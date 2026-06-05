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Managers’ Transaction

Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu

06.06.26 14:01 Uhr
Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
70,50 EUR -0,08 EUR -0,11%
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Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist BMW aktuell 42,53 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

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