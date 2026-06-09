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Managers’ Transaction

Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu

10.06.26 18:01 Uhr
Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

Managers’ Transactions: So reagierte die BMW-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 41,87 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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