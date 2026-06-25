Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu
Anleger sollten BMW nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
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Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.
Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 36,69 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.
Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images