DAX24.789 -0,8%Est506.234 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +1,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.884 +0,6%Euro1,1398 +0,2%Öl73,41 -1,9%Gold4.032 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen schwach - Nikkei und KOSPI tiefrot -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- ON, Chip-Aktien, SoftBank, Bayer im Fokus
Top News
UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie
UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Transaktion im Blick

Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu

26.06.26 10:01 Uhr
Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

Anleger sollten BMW nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
60,48 EUR -0,28 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 36,69 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
10:26BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:26BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2026BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen