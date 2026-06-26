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Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu

27.06.26 18:01 Uhr
Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

BMW veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 2.285 Aktien. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 35,56 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft kaufte damals 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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