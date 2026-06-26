DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin53.040 +0,7%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 SAP 716460 Infineon 623100 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
VIX-ETFs erklärt: Warum Rollverluste Anleger systematisch Rendite kosten - und was sie dagegen tun können VIX-ETFs erklärt: Warum Rollverluste Anleger systematisch Rendite kosten - und was sie dagegen tun können
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anpassung im Portfolio

Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu

27.06.26 20:01 Uhr
Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu | finanzen.net

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
58,90 EUR -1,86 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 35,56 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
26.06.2026BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.06.2026BMW OutperformBernstein Research
25.06.2026BMW OutperformBernstein Research
23.06.2026BMW OutperformBernstein Research
18.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.06.2026BMW NeutralUBS AG
18.06.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2026BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen