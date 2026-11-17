Öffentliche Bekanntgabe

Einhell Germany vz veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Am 12.11.2026 wurde bei Einhell Germany vz ein Eigengeschäft durchgeführt. Am 16.11.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Einhell Germany vz-Vorstand Brunner, Michael vergrößerte am 12.11.2026 die eigene Aktienposition. Brunner, Michael erwarb 100 Aktien für je 66,90 EUR. An diesem Tag stieg die Einhell Germany vz-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,10 Prozent auf 66,00 EUR.

Die Einhell Germany vz-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,20 Prozent auf 65,30 EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 65 Einhell Germany vz-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist Einhell Germany vz aktuell 743,93 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 5.040.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden Transaktionen von Brunner, Michael am 06.03.2026 verzeichnet. Zu jeweils 79,80 EUR kaufte Brunner, Michael 64 Anteile.

Redaktion Finanzen.net