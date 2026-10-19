Führungskraft greift bei EnviTec Biogas-Aktien zu
Anleger sollten EnviTec Biogas nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
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Am 13.10.2026 wurde bei EnviTec Biogas ein Eigengeschäft durchgeführt. Am 16.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. in enger Beziehung 2. vLB GmbH & Co. KG kaufte am 13.10.2026 EnviTec Biogas-Aktien. 8.108 EnviTec Biogas-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 15,47 EUR erworben. Im FSE-Handel gewannen die EnviTec Biogas-Papiere letztlich 2,00 Prozent auf 17,95 EUR.
Die EnviTec Biogas-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 16,80 EUR. EnviTec Biogas wird derzeit am Markt mit 253,19 Mio. Euro bewertet. An der Börse befinden sich momentan 14.850.000 Aktien im Streubesitz.
Vor der aktuellen Meldung kam es bei EnviTec Biogas zuletzt am 21.12.2020 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Für jeweils 7,60 EUR baute in enger Beziehung, AGRICO Handelsgesellschaft mbH, das eigene Depot um 2.250.000 Aktien aus.
Redaktion finanzen.net
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