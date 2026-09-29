DAX 25.399 +0,1%ESt50 6.320 +0,3%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,35 +2,9%Nas 26.755 -0,2%Bitcoin 73.497 +0,1%Euro 1,1316 -0,5%Öl 103,6 -1,6%Gold 4.145 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wertpapiergeschäft

Führungskraft greift bei flatexDEGIRO-Aktien zu

Führungskraft greift bei flatexDEGIRO-Aktien zu

Eine Führungskraft nimmt sich die flatexDEGIRO-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
29.36 EUR 0.36 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen

Am 25.09.2026 wurden bei flatexDEGIRO Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 28.09.2026 gemeldet. Kaplun, Evgeni, Sonstige Führungsperson bei flatexDEGIRO, fügte am 25.09.2026 1.750 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 28,68 EUR gezahlt. Die flatexDEGIRO-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 4,80 Prozent auf 28,66 EUR nach.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,20 Prozent auf 28,76 EUR zu. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 360 flatexDEGIRO-Aktien. Insgesamt ist flatexDEGIRO aktuell 3,15 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 109.099.112 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden flatexDEGIRO-Anteile zuletzt am 25.09.2026 von einer Führungskraft bewegt. Insgesamt 8.500 flatexDEGIRO-Anteile (29,97 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Ditandus GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Aktuelle flatexDEGIRO Aktie News

Werbung

flatexDEGIRO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:16 flatexDEGIRO Buy UBS AG
25.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.