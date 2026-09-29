Führungskraft greift bei flatexDEGIRO-Aktien zu

Wertpapiergeschäft

29.09.26 18:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die flatexDEGIRO-Aktie vor.

Am 25.09.2026 wurden bei flatexDEGIRO Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 28.09.2026 gemeldet. Kaplun, Evgeni, Sonstige Führungsperson bei flatexDEGIRO, fügte am 25.09.2026 1.750 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 28,68 EUR gezahlt. Die flatexDEGIRO-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 4,80 Prozent auf 28,66 EUR nach.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,20 Prozent auf 28,76 EUR zu. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 360 flatexDEGIRO-Aktien. Insgesamt ist flatexDEGIRO aktuell 3,15 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 109.099.112 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden flatexDEGIRO-Anteile zuletzt am 25.09.2026 von einer Führungskraft bewegt. Insgesamt 8.500 flatexDEGIRO-Anteile (29,97 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Ditandus GmbH in enger Beziehung.

Redaktion finanzen.net