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Führungskraft-Portfolio

Führungskraft greift bei FRoSTA-Aktien zu

So entwickelte sich die FRoSTA-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRoSTA AG
103.00 EUR -1.50 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei FRoSTA am 10.11.2026 informiert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 11.11.2026 ein. Am 10.11.2026 baute Kuhn, Volker, Aufsichtsrat, das Depot um 600 Aktien aus. Kuhn, Volker bezahlte 103,50 EUR je Anteilsschein. Die FRoSTA-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,00 Prozent auf 103,00 EUR abwärts.

Die FRoSTA-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 1,50 Prozent im Plus bei 104,50 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 45 FRoSTA-Aktien umgesetzt. Die FRoSTA-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 701,18 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 6.807.621 Aktien.

Am 14.08.2026 wurden bereits FRoSTA-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Damals stieß Ehlers, Herr Hinnerk, Vorstand, 352 Aktien zu jeweils einem Preis von 102,00 EUR ab.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.04.10 FRoSTA abwarten Performaxx-Anlegerbrief
09.04.10 FRoSTA Kursziel 26 EUR Prior Börse
06.04.10 FRoSTA an schwachen Tagen kaufen Nebenwerte Journal
26.03.10 FRoSTA mindestens 30% Kurspotenzial Der Aktionärsbrief
22.01.10 FRoSTA kaufen Fuchsbriefe

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