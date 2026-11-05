Führungskraft greift bei init innovation in traffic systems SE-Aktien zu

Führungskraft-Depot

05.11.26 08:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei init innovation in traffic systems SE für Aufsehen.

Am 03.11.2026 wurden bei init innovation in traffic systems SE Managers’ Transactions erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 04.11.2026 ein. Sein Engagement in init innovation in traffic systems SE hat Maklak-Timmann, Elena, in enger Beziehung, am 03.11.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 900 Aktien zu je 30,58 EUR. Die init innovation in traffic systems SE-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 4,00 Prozent auf 31,30 EUR nach.

Das Papier von init innovation in traffic systems SE konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,90 Prozent auf 32,55 EUR. Die Anzahl der gehandelten init innovation in traffic systems SE-Aktien belief sich an jenem Tag auf 410 Stück. Der init innovation in traffic systems SE-Wert wird an der Börse aktuell auf 344,59 Mio. Euro beziffert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 10.974.121 beziffert.

Vor dem Handel durch Haupt, Dr. Johannes gab es zuletzt am 03.11.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Insgesamt 5.500 init innovation in traffic systems SE-Anteile (32,00 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Haupt, Dr. Johannes Aufsichtsrat.

Redaktion Finanzen.net