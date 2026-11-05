Führungskraft greift bei init innovation in traffic systems SE-Aktien zu
So entwickelte sich die init innovation in traffic systems SE-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.
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Für den 03.11.2026 wurde bei init innovation in traffic systems SE eine Managers’ Transaction gemeldet. init innovation in traffic systems SE meldete die Managers’ Transaction am 04.11.2026. Vorstand Ferber, Dr. Marco kaufte am 03.11.2026 init innovation in traffic systems SE-Aktien. 1.500 init innovation in traffic systems SE-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 31,60 EUR erworben. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 4,00 Prozent auf 31,30 EUR.
Im FSE-Handel gewannen die init innovation in traffic systems SE-Papiere letztlich 1,90 Prozent auf 32,55 EUR. Die Anzahl der gehandelten init innovation in traffic systems SE-Aktien belief sich an jenem Tag auf 410 Stück. Aktuell verbucht init innovation in traffic systems SE einen Börsenwert von 344,59 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 10.974.121 Wertpapiere.
Bereits am 03.11.2026 kam es bei init innovation in traffic systems SE-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Damals erstand Aufsichtsrat, Haupt, Dr. Johannes, 5.500 Aktien zu jeweils einem Preis von 32,00 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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