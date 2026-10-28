Führungskraft greift bei KST Beteiligungs-Aktien zu

Anpassung im Portfolio

28.10.26 10:01 Uhr

KST Beteiligungs veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

KST Beteiligungs meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 26.10.2026. Die Transaktion wurde am 27.10.2026 gemeldet. Von Aufsichtsrat Schmitt, Martin wurden am 26.10.2026 KST Beteiligungs-Papiere gekauft. Für je 1,11 EUR wurden 6.000 KST Beteiligungs-Papiere erstanden. Die KST Beteiligungs-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,09 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die KST Beteiligungs-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,97 EUR. Die KST Beteiligungs-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 4,51 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.676.576 Aktien.

Das vorherige Eigengeschäft mit KST Beteiligungs-Aktien wurde am 14.09.2026 verzeichnet. Damals hatte in enger Beziehung Q-Soft Verwaltungs AG 220.000 Anteilsscheine zu je 1,26 EUR verkauft.

Redaktion Finanzen.net