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Anpassung im Portfolio

Führungskraft greift bei KST Beteiligungs-Aktien zu

KST Beteiligungs veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KST Beteiligungs AG
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Charts | News | Analysen

KST Beteiligungs meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 26.10.2026. Die Transaktion wurde am 27.10.2026 gemeldet. Von Aufsichtsrat Schmitt, Martin wurden am 26.10.2026 KST Beteiligungs-Papiere gekauft. Für je 1,11 EUR wurden 6.000 KST Beteiligungs-Papiere erstanden. Die KST Beteiligungs-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,09 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die KST Beteiligungs-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 0,97 EUR. Die KST Beteiligungs-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 4,51 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.676.576 Aktien.

Das vorherige Eigengeschäft mit KST Beteiligungs-Aktien wurde am 14.09.2026 verzeichnet. Damals hatte in enger Beziehung Q-Soft Verwaltungs AG 220.000 Anteilsscheine zu je 1,26 EUR verkauft.

Redaktion Finanzen.net

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