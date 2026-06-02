Führungskraft greift bei LEIFHEIT-Aktien zu

Aktien wechseln den Besitzer

LEIFHEIT veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

LEIFHEIT meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 01.06.2026. Das Eigengeschäft wurde am 02.06.2026 öffentlich gemacht. Aufsichtsrat De Loecker, Stefan kaufte am 01.06.2026 LEIFHEIT-Aktien. 2.500 LEIFHEIT-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 17,70 EUR erworben. Bis zum Handelsende ging es für das LEIFHEIT-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 2,60 Prozent auf 17,90 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der LEIFHEIT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 17,90 EUR. Der Börsenwert von LEIFHEIT beläuft sich aktuell auf 159,38 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 9.133.682.

Zuvor meldete LEIFHEIT, dass De Loecker, Stefan am 30.06.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 7.500 Aktien zu je 16,40 EUR.

Redaktion finanzen.net