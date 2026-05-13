Führungskraft greift bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zu

Eigengeschäft von Führungskraft

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Zu Managers’ Transactions kam es am 12.05.2026 bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Am 13.05.2026 wurde die Transaktion bekannt. Golling, Stefan, Vorstand, baute das eigene Depot am 12.05.2026 um Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile aus. Golling, Stefan erwarb 420 Aktien zu einem Kurs von je 476,19 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 4,70 Prozent auf 473,40 EUR nach.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 1,90 Prozent auf 465,60 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 2.948 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird derzeit am Markt mit 57,92 Mrd. Euro bewertet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 123.525.480 Anteilsscheine.

Vor der Transaktion von Rieß, Dr. Markus wurde die letzte Meldung am 12.05.2026 verzeichnet. 500 Anteile für jeweils 476,50 EUR kaufte Vorstand, Rieß, Dr. Markus bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft damals an.

Redaktion finanzen.net