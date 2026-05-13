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Eigengeschäft von Führungskraft

Führungskraft greift bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zu

14.05.26 08:01 Uhr
Führungskraft greift bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zu | finanzen.net

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
464,30 EUR -1,30 EUR -0,28%
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Zu Managers’ Transactions kam es am 12.05.2026 bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Am 13.05.2026 wurde die Transaktion bekannt. Golling, Stefan, Vorstand, baute das eigene Depot am 12.05.2026 um Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile aus. Golling, Stefan erwarb 420 Aktien zu einem Kurs von je 476,19 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 4,70 Prozent auf 473,40 EUR nach.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 1,90 Prozent auf 465,60 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 2.948 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird derzeit am Markt mit 57,92 Mrd. Euro bewertet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 123.525.480 Anteilsscheine.

Vor der Transaktion von Rieß, Dr. Markus wurde die letzte Meldung am 12.05.2026 verzeichnet. 500 Anteile für jeweils 476,50 EUR kaufte Vorstand, Rieß, Dr. Markus bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft damals an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
23.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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