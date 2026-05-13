Führungskraft greift bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zu

Portfolio geändert

Wie sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Am 12.05.2026 wurden bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 13.05.2026 wurde die Transaktion bekannt. Vorstand Kassow, Dr. Achim kaufte am 12.05.2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. 300 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 470,00 EUR erworben. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 4,70 Prozent auf 473,40 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,90 Prozent auf 465,60 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.948 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft beläuft sich aktuell auf 57,08 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 123.525.480 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 12.05.2026 verzeichnet. Damals hatte Golling, Stefan Vorstand 420 Anteilsscheine zu je 476,19 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net