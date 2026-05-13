DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 -0,6%Nas26.323 -1,2%Bitcoin68.080 -2,0%Euro1,1628 -0,4%Öl109,5 +3,6%Gold4.537 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX verabschiedet sich tiefrot ins Wochenende -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Apple, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
So legen Sie finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest So legen Sie finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish - auch AIXTRON, ASML & Co. unter Druck Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish - auch AIXTRON, ASML & Co. unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Portfolio geändert

Führungskraft greift bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zu

15.05.26 18:01 Uhr
Führungskraft greift bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zu | finanzen.net

Wie sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
474,10 EUR 6,00 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 12.05.2026 wurden bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 13.05.2026 wurde die Transaktion bekannt. Vorstand Kassow, Dr. Achim kaufte am 12.05.2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. 300 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 470,00 EUR erworben. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 4,70 Prozent auf 473,40 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,90 Prozent auf 465,60 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.948 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft beläuft sich aktuell auf 57,08 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 123.525.480 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 12.05.2026 verzeichnet. Damals hatte Golling, Stefan Vorstand 420 Anteilsscheine zu je 476,19 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
23.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen