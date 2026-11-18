Eigengeschäft von Führungskraft

Bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Kürzlich kam es bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu Managers’ Transactions. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft meldete die Managers’ Transaction am 17.11.2026. Am 13.11.2026 baute Buchanan, Andrew, Vorstand, das Depot um 200 Aktien aus. Buchanan, Andrew bezahlte 592,20 EUR je Anteilsschein. An diesem Tag wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,70 Prozent auf 589,80 EUR nach oben.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Minus bei 585,00 EUR. Die Anzahl der gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien belief sich an jenem Tag auf 313 Stück. Aktuell ergibt sich für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Börsenbewertung in Höhe von 73,40 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 124.070.000 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Buchanan, Andrew wurde am 13.11.2026 gemeldet. Für einen Preis von jeweils 592,40 EUR erwarb Buchanan, Andrew 10 Aktien.

Redaktion Finanzen.net