DAX 26.794 +0,1%ESt50 6.404 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,21 -2,5%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.714 -2,8%Euro 1,1055 -0,0%Öl 95,5 -0,4%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Führungskraft-Depot

Führungskraft greift bei ProCredit-Aktien zu

Führungskraft greift bei ProCredit-Aktien zu

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
9.42 EUR 0.61 EUR 6.92 %
Charts | News | Analysen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 10.11.2026 bei ProCredit verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 12.11.2026 ein. Joleska Popovska, Jovanka, Aufsichtsrat bei ProCredit, fügte dem eigenen Portfolio 167 ProCredit-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 10.11.2026 einen Wert von jeweils 9,01 EUR. Im Endeffekt sprang die ProCredit-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,60 Prozent auf 8,81 EUR zu.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 8,81 EUR. Der Börsenwert von ProCredit beläuft sich aktuell auf 520,66 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 58.898.500 Aktien im Streubesitz.

Am 10.11.2026 wurden bereits ProCredit-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. ProCredit-Dagrosa, Christian Vorstand hatte das eigene Portfolio um 393 Papiere zu je 9,01 EUR aufgestockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

Aktuelle ProCredit Aktie News

Werbung

ProCredit Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProCredit nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.