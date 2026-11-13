Führungskraft greift bei ProCredit-Aktien zu

Führungskraft-Depot

13.11.26 10:01 Uhr

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 10.11.2026 bei ProCredit verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 12.11.2026 ein. Joleska Popovska, Jovanka, Aufsichtsrat bei ProCredit, fügte dem eigenen Portfolio 167 ProCredit-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 10.11.2026 einen Wert von jeweils 9,01 EUR. Im Endeffekt sprang die ProCredit-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,60 Prozent auf 8,81 EUR zu.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 8,81 EUR. Der Börsenwert von ProCredit beläuft sich aktuell auf 520,66 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 58.898.500 Aktien im Streubesitz.

Am 10.11.2026 wurden bereits ProCredit-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. ProCredit-Dagrosa, Christian Vorstand hatte das eigene Portfolio um 393 Papiere zu je 9,01 EUR aufgestockt.

Redaktion Finanzen.net