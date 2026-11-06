Führungskraft greift bei SGT German Private Equity GmbH-Aktien zu
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der SGT German Private Equity GmbH-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Am 03.11.2026 wurden bei SGT German Private Equity GmbH Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 05.11.2026 gemeldet. 1.070.261 SGT German Private Equity GmbH-Papiere zu jeweils 0,07 EUR erwarb am 03.11.2026 Gerlinger & Partner GmbH, in enger Beziehung. Die SGT German Private Equity GmbH-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 64,80 Prozent auf 0,10 EUR.
Mit einem Kurs von 0,10 EUR zeigte sich die SGT German Private Equity GmbH-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Der SGT German Private Equity GmbH-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,33 Mio. Euro beziffert. 12.101.800 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.
Vor der aktuellen Transaktion wurden SGT German Private Equity GmbH-Anteile zuletzt am 03.11.2026 von einer Führungskraft bewegt. in enger Beziehung, Sachs Assets GmbH, erwarb 1.450.317 Papiere zu jeweils 0,07 EUR.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SGT German Private Equity
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SGT German Private Equity
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle SGT German Private Equity Aktie News
SGT German Private Equity Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SGT German Private Equity nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.