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Portfolio geändert

Führungskraft greift bei SGT German Private Equity GmbH-Aktien zu

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der SGT German Private Equity GmbH-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA
0.10 EUR 0.00 EUR -0.50 %
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Am 03.11.2026 wurden bei SGT German Private Equity GmbH Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 05.11.2026 gemeldet. 1.070.261 SGT German Private Equity GmbH-Papiere zu jeweils 0,07 EUR erwarb am 03.11.2026 Gerlinger & Partner GmbH, in enger Beziehung. Die SGT German Private Equity GmbH-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 64,80 Prozent auf 0,10 EUR.

Mit einem Kurs von 0,10 EUR zeigte sich die SGT German Private Equity GmbH-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Der SGT German Private Equity GmbH-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,33 Mio. Euro beziffert. 12.101.800 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der aktuellen Transaktion wurden SGT German Private Equity GmbH-Anteile zuletzt am 03.11.2026 von einer Führungskraft bewegt. in enger Beziehung, Sachs Assets GmbH, erwarb 1.450.317 Papiere zu jeweils 0,07 EUR.

Redaktion Finanzen.net

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