DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,63 +2,9%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.936 -0,5%Euro1,1751 ±0,0%Öl101,7 -0,3%Gold4.707 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Arm mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Siemens-Tochter Fluence Energy überrascht mit starkem Ergebnis -- IonQ im Fokus
Top News
Helium-Engpass durch Iran-Krieg: Warum Chip-Aktien jetzt in den Fokus rücken Helium-Engpass durch Iran-Krieg: Warum Chip-Aktien jetzt in den Fokus rücken
Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Transaktion im Blick

Führungskraft greift bei Simona-Aktien zu

07.05.26 08:01 Uhr

Managers’ Transactions brachten jüngst die Simona-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Simona AG Inhaber-Akt
57,00 EUR -2,00 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu Managers’ Transactions kam es am 05.05.2026 bei Simona. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 06.05.2026 ein. Schoenberg, Matthias, Vorstand bei Simona, fügte am 05.05.2026 400 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 59,00 EUR gezahlt. An diesem Tag wies die Simona-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 8,30 Prozent auf 59,00 EUR nach oben.

Mit einem Kurs von 57,00 EUR zeigte sich die Simona-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Im Handel wurden an diesem Tag 260 Simona-Aktien umgesetzt. Simona wird aktuell mit einem Börsenwert von 354,00 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 6.000.000 beziffert.

Davor tätigte Schoenberg, Matthias am 17.12.2025 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft kaufte damals 800 Simona-Aktien zu jeweils 52,00 EUR.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Simona AG Inhaber-Akt

DatumMeistgelesen