Führungskraft greift bei Simona-Aktien zu

Transaktion im Blick

Managers’ Transactions brachten jüngst die Simona-Aktie in Bewegung.

Zu Managers’ Transactions kam es am 05.05.2026 bei Simona. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 06.05.2026 ein. Schoenberg, Matthias, Vorstand bei Simona, fügte am 05.05.2026 400 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 59,00 EUR gezahlt. An diesem Tag wies die Simona-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 8,30 Prozent auf 59,00 EUR nach oben.

Mit einem Kurs von 57,00 EUR zeigte sich die Simona-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Im Handel wurden an diesem Tag 260 Simona-Aktien umgesetzt. Simona wird aktuell mit einem Börsenwert von 354,00 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 6.000.000 beziffert.

Davor tätigte Schoenberg, Matthias am 17.12.2025 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft kaufte damals 800 Simona-Aktien zu jeweils 52,00 EUR.

Redaktion finanzen.net