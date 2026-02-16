DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 -1,8%Nas22.493 -0,2%Bitcoin57.050 -1,9%Euro1,1837 -0,1%Öl67,16 -2,1%Gold4.856 -2,7%
Öffentliche Bekanntgabe

Führungskraft greift bei TUI-Aktien zu

17.02.26 18:01 Uhr
Führungskraft greift bei TUI-Aktien zu

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die TUI-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,50 EUR -0,01 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 11.02.2026 bei TUI verzeichnet. Die Transaktion wurde am 16.02.2026 publik gemacht. Reiß, Sybille, Vorstand, kaufte am 11.02.2026 TUI-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 3.000 Aktien zum Preis von jeweils 8,36 EUR den Besitzer. Zum Handelsende ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 6,10 Prozent auf 8,32 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,40 Prozent auf 8,51 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 14.718 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von TUI beläuft sich aktuell auf 4,29 Mrd. Euro. Derzeit sind 507.431.040 Aktien handelbar.

Bevor Kiep, Mathias für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 11.02.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Für jeweils 8,62 EUR baute Vorstand, Kiep, Mathias, das eigene Depot um 4.624 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

