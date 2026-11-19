Transaktion im Blick

Zalando rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Zalando meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 13.11.2026. Am 18.11.2026 wurde die Transaktion bekannt. in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 stockte am 13.11.2026 das Investment in Zalando-Aktien auf. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb 125 Aktien zu je 28,67 EUR. An diesem Tag stieg die Zalando-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,00 Prozent auf 28,48 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Zalando-Aktie im FSE-Handel an und legte um 3,60 Prozent auf 29,20 EUR zu. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 7.148 Stück. Der Zalando-Wert wird an der Börse aktuell auf 6,92 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 244.222.656 Aktien.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 13.11.2026 statt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 3.047 Aktien zu jeweils 28,66 EUR bekannt.

Redaktion Finanzen.net