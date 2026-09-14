Führungskraft kauft audius SE-Aktien

Eigengeschäft bei audius SE

14.09.26 16:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei audius SE für Aufsehen.

audius SE meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 03.09.2026. Die Transaktion wurde am 08.09.2026 publik gemacht. Wagner, Wolfgang, Vorstand, agierte mit Blick auf den audius SE-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 03.09.2026 199 Aktien zu je 9,50 EUR erworben. Die audius SE-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 4,30 Prozent auf 9,80 EUR.

Mit einem Kurs von 9,85 EUR zeigte sich die audius SE-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Aktuell ergibt sich für audius SE eine Börsenbewertung in Höhe von 47,48 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.920.723 Aktien.

Zuvor handelte Wagner, Wolfgang am 02.09.2026 mit audius SE-Anteilen. Wagner, Wolfgang erhöhte sein Engagement um 801 audius SE-Papiere zu jeweils 9,50 EUR.

Redaktion finanzen.net