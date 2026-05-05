Führungskraft kauft BASF-Aktien

Depot umstrukturiert

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BASF-Aktie.

Kürzlich kam es bei der BASF-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 05.05.2026. Asenkerschbaumer, Prof. Dr. Stefan, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 04.05.2026 um BASF-Anteile aus. Asenkerschbaumer, Prof. Dr. Stefan erwarb 1.398 Aktien zu einem Kurs von je 53,63 EUR. Im FSE-Handel gewannen die BASF-Papiere letztlich 0,40 Prozent auf 52,68 EUR.

Das Papier von BASF legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,10 Prozent auf 53,55 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im Tagesverlauf 5.046 Stück gehandelt. Am Markt ist BASF aktuell 46,81 Mrd. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 885.658.048 Aktien beziffert.

Vor dem Handel durch Bock, Dr. Kurt gab es zuletzt am 04.05.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Zu diesem Zeitpunkt gingen 2.330 Anteile zu jeweils 53,63 EUR an Bock, Dr. Kurt Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net