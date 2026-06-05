Führungskraft kauft BMW-Aktien
Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.
Werte in diesem Artikel
BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.
Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 42,53 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com