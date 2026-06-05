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Transaktions-Meldung

Führungskraft kauft BMW-Aktien

06.06.26 14:01 Uhr
Führungskraft kauft BMW-Aktien | finanzen.net

Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
70,50 EUR -0,08 EUR -0,11%
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BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 42,53 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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