Führungskraft kauft BMW-Aktien

Depotänderung

BMW veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 29.05.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,53 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net