Führungskraft kauft BMW-Aktien

Depotänderung

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Am 01.06.2026 wurde die Transaktion bekannt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 29.05.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 42,53 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.

Redaktion finanzen.net