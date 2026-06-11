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Transaktion im Blick

Führungskraft kauft BMW-Aktien

12.06.26 20:01 Uhr
Führungskraft kauft BMW-Aktien | finanzen.net

Anleger sollten BMW nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 publik gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Die BMW-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 41,00 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Bei einem Kurs von 76,16 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 5.215 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

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