Führungskraft kauft BMW-Aktien

Depotänderung

Managers’ Transactions brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 37,37 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR ein.

Redaktion finanzen.net