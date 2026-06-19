Führungskraft kauft BMW-Aktien

Anpassung im Portfolio

BMW gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 37,11 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 550.683.072 Aktien.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft kaufte damals 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net