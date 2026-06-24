Führungskraft kauft BMW-Aktien

Führungskraft-Portfolio

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei BMW informiert.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 29.05.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Insgesamt ist BMW aktuell 36,92 Mrd. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Bei einem Kurs von 76,16 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 5.215 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net