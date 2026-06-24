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Transaktions-Meldung

Führungskraft kauft BMW-Aktien

25.06.26 18:01 Uhr
Führungskraft kauft BMW-Aktien | finanzen.net

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der BMW-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 36,92 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

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