Führungskraft kauft DEUTZ-Aktien

Transaktions-Meldung

10.10.26 10:01 Uhr

Bei DEUTZ kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 08.10.2026 tätigte bei DEUTZ eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Das Eigengeschäft wurde am 08.10.2026 öffentlich gemacht. Aufsichtsrat Voggenreiter, Dr. Dietmar stockte am 08.10.2026 das Investment in DEUTZ-Aktien auf. Voggenreiter, Dr. Dietmar erwarb 5.000 Aktien zu je 10,68 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,20 Prozent auf 10,90 EUR nach.

Die DEUTZ-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um Prozent auf EUR nach. Die DEUTZ-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 1,81 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 167.902.000 Papiere.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei DEUTZ zuletzt am 01.10.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Damals hatte Maier, Dr. Rudolf Aufsichtsrat 9.000 Anteilsscheine zu je 11,06 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net