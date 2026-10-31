Führungskraft kauft FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien

Aktien wechseln den Besitzer

31.10.26 08:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft für Aufsehen.

Am 28.10.2026 tätigte bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 30.10.2026 ein. in enger Beziehung MAMBO Vermögensverwaltung GmbH stockte am 28.10.2026 das Investment in FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien auf. MAMBO Vermögensverwaltung GmbH erwarb 21.514 Aktien zu je 9,50 EUR. Das Papier von FCR Immobilien Aktiengesellschaft legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 9,55 EUR.

Mit einem Wert von 9,55 EUR bewegte sich die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Die Aktien von FCR Immobilien Aktiengesellschaft sind unterdessen 94,76 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 9.870.450 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 17.06.2026 wurde eine Managers’ Transaction von MAMBO Vermögensverwaltung GmbH verzeichnet. Das Portfolio von MAMBO Vermögensverwaltung GmbH verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 6.388 Anteile zu jeweils 9,00 EUR.

Redaktion Finanzen.net