DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.005 +0,2%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktien wechseln den Besitzer

Führungskraft kauft FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FCR Immobilien Aktiengesellschaft
9.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2026 tätigte bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 30.10.2026 ein. in enger Beziehung MAMBO Vermögensverwaltung GmbH stockte am 28.10.2026 das Investment in FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien auf. MAMBO Vermögensverwaltung GmbH erwarb 21.514 Aktien zu je 9,50 EUR. Das Papier von FCR Immobilien Aktiengesellschaft legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 9,55 EUR.

Mit einem Wert von 9,55 EUR bewegte sich die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Die Aktien von FCR Immobilien Aktiengesellschaft sind unterdessen 94,76 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 9.870.450 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 17.06.2026 wurde eine Managers’ Transaction von MAMBO Vermögensverwaltung GmbH verzeichnet. Das Portfolio von MAMBO Vermögensverwaltung GmbH verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 6.388 Anteile zu jeweils 9,00 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle FCR Immobilien Aktiengesellschaft Aktie News

Werbung

FCR Immobilien Aktiengesellschaft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FCR Immobilien Aktiengesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.03.20 FCR Immobilien Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
13.01.20 FCR Immobilien Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
16.09.19 FCR Immobilien Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
03.06.19 FCR Immobilien Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
22.11.18 FCR Immobilien Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.