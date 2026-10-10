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Portfolio geändert

Führungskraft kauft grenke-Aktien

Führungskraft kauft grenke-Aktien

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an grenke.

Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
9.78 EUR -0.10 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen

Zu Managers’ Transactions kam es am 08.10.2026 bei grenke. Die Aktien-Transaktion wurde am 08.10.2026 bekannt gemacht. Paal, Dr. Martin, Vorstand bei grenke, hat am 08.10.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 1.000 Aktien zu je 9,78 EUR. Die grenke-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,10 Prozent auf 9,88 EUR.

Die grenke-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. Der grenke-Wert wird an der Börse aktuell auf 429,85 Mio. Euro beziffert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 44.177.904 beziffert.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei grenke ergab sich am 07.10.2026. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.500 Anteile zu jeweils 9,83 EUR an Hirsch, Dr. Sebastian Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GRENKE AG

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Datum Rating Analyst
25.09.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
14.08.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 grenke Kaufen DZ BANK

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