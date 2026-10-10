Führungskraft kauft grenke-Aktien

Portfolio geändert

10.10.26 10:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an grenke.

Zu Managers’ Transactions kam es am 08.10.2026 bei grenke. Die Aktien-Transaktion wurde am 08.10.2026 bekannt gemacht. Paal, Dr. Martin, Vorstand bei grenke, hat am 08.10.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 1.000 Aktien zu je 9,78 EUR. Die grenke-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,10 Prozent auf 9,88 EUR.

Die grenke-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um Prozent auf EUR. Der grenke-Wert wird an der Börse aktuell auf 429,85 Mio. Euro beziffert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 44.177.904 beziffert.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei grenke ergab sich am 07.10.2026. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.500 Anteile zu jeweils 9,83 EUR an Hirsch, Dr. Sebastian Vorstand.

Redaktion finanzen.net