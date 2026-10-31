Führungskraft kauft Knorr-Bremse-Aktien
Wie sich die Knorr-Bremse-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.
Werte in diesem Artikel
Am 30.10.2026 tätigte bei Knorr-Bremse eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 30.10.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Mayfeld, Dr. Claudia, Vorstand bei Knorr-Bremse, fügte am 30.10.2026 600 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 87,65 EUR gezahlt. Die Knorr-Bremse-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.
Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Knorr-Bremse-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um Prozent auf EUR nach oben. Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse beläuft sich aktuell auf 14,48 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 161.200.000 Papiere.
Bei Knorr-Bremse kam es davor am 30.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 88,10 EUR baute Vorstand, Llistosella, Marc, das eigene Depot um 600 Aktien aus.
Redaktion Finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News
Knorr-Bremse Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.