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Eigengeschäft bei Knorr-Bremse

Führungskraft kauft Knorr-Bremse-Aktien

Führungskraft kauft Knorr-Bremse-Aktien

Wie sich die Knorr-Bremse-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
90.65 EUR 1.00 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2026 tätigte bei Knorr-Bremse eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 30.10.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Mayfeld, Dr. Claudia, Vorstand bei Knorr-Bremse, fügte am 30.10.2026 600 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 87,65 EUR gezahlt. Die Knorr-Bremse-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Knorr-Bremse-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um Prozent auf EUR nach oben. Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse beläuft sich aktuell auf 14,48 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 161.200.000 Papiere.

Bei Knorr-Bremse kam es davor am 30.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 88,10 EUR baute Vorstand, Llistosella, Marc, das eigene Depot um 600 Aktien aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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Datum Rating Analyst
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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