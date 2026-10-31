Führungskraft kauft Knorr-Bremse-Aktien

Eigengeschäft bei Knorr-Bremse

31.10.26 08:01 Uhr

Wie sich die Knorr-Bremse-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Am 30.10.2026 tätigte bei Knorr-Bremse eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 30.10.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Mayfeld, Dr. Claudia, Vorstand bei Knorr-Bremse, fügte am 30.10.2026 600 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 87,65 EUR gezahlt. Die Knorr-Bremse-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Knorr-Bremse-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um Prozent auf EUR nach oben. Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse beläuft sich aktuell auf 14,48 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 161.200.000 Papiere.

Bei Knorr-Bremse kam es davor am 30.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Für jeweils 88,10 EUR baute Vorstand, Llistosella, Marc, das eigene Depot um 600 Aktien aus.

Redaktion Finanzen.net