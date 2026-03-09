Führungskraft kauft MTU Aero Engines-Aktien

Depotänderung

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an MTU Aero Engines.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei MTU Aero Engines am 05.03.2026 informiert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 09.03.2026 ein. Maurer, Dr. Silke, Vorstand bei MTU Aero Engines, fügte am 05.03.2026 120 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 361,40 EUR gezahlt. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,50 Prozent auf 347,30 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere letztlich 1,30 Prozent auf 346,50 EUR. Letztlich wurden via FSE 1.416 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Insgesamt ist MTU Aero Engines aktuell 18,91 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 53.869.956 beziffert.

Vor der Transaktion von Garcia Vila, Katja wurde die letzte Meldung am 04.03.2026 verzeichnet. Für jeweils 349,30 EUR baute Vorstand, Garcia Vila, Katja, das eigene Depot um 286 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net