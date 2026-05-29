Führungskraft kauft NanoRepro-Aktien

Portfolio geändert

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der NanoRepro-Aktie für Bewegung.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 28.05.2026 bei NanoRepro. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 29.05.2026. 30 NanoRepro-Papiere zu jeweils 1,73 EUR erwarb am 28.05.2026 Stiller, Dr. Olaf, Aufsichtsrat. Die NanoRepro-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 1,78 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der NanoRepro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 1,71 EUR. Die NanoRepro-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 24,75 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 13.903.603 Aktien.

Bereits am 28.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Stiller, Dr. Olaf verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 10.000 NanoRepro-Aktien zu je 1,75 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net