Führungskraft-Portfolio

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Ottobock.

Am 13.11.2026 wurde bei Ottobock ein Eigengeschäft durchgeführt. Am 17.11.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Jakobi, Oliver, Sonstige Führungsperson, kaufte am 13.11.2026 Ottobock-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.500 Aktien zum Preis von jeweils 40,47 EUR den Besitzer. Die Ottobock-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 0,70 Prozent auf 40,05 EUR abwärts.

Die Ottobock-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,90 Prozent auf 38,30 EUR abwärts. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 1.657 Ottobock-Aktien. Aktuell verbucht Ottobock einen Börsenwert von 2,51 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 63.990.152 Aktien.

Am 13.11.2026 wurden bereits Ottobock-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Bei einem Kurs von 40,88 EUR je Papier baute Ottobock-Bohr, Dr. Bernd Aufsichtsrat sein Engagement um 1.270 Anteile aus.

Redaktion Finanzen.net