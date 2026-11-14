Führungskraft kauft RENK-Aktien
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die RENK-Aktie.
Bei RENK kam es am 12.11.2026 zu einem Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 13.11.2026. Richter, Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria, Aufsichtsrat, kaufte am 12.11.2026 RENK-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 1.150 Aktien zum Preis von jeweils 33,63 EUR den Besitzer. Die RENK-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 4,20 Prozent auf 32,58 EUR abwärts.
Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das RENK-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,50 Prozent auf 33,14 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 7.686 RENK-Aktien. Die RENK-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 3,29 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 100.000.000 Anteilsscheine beziffert.
Richter, Dr. Klaus Eberhard und Eva-Maria führte zuvor am 12.11.2026 die letzte Transaktion durch. Die Führungskraft kaufte damals 350 RENK-Aktien zu jeweils 33,60 EUR.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: RENK Group AG