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Führungskraft kauft SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien

Führungskraft kauft SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien

Anleger sollten SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
50.95 EUR 3.69 EUR 7.81 %
Charts | News | Analysen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 06.11.2026 bei SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 10.11.2026. Von Aufsichtsrat Smits, Jan wurden am 06.11.2026 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere gekauft. Für je 45,06 EUR wurden 500 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere erstanden. Die Aktionäre schickten das Papier von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 2,20 Prozent auf 44,88 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 2,30 Prozent auf 47,26 EUR. Die Anzahl der gehandelten SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien belief sich an jenem Tag auf 1.555 Stück. Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) beläuft sich aktuell auf 869,76 Mio. Euro. Derzeit sind 19.115.500 Aktien handelbar.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 06.11.2026 erfasst. Damals erstand Vorstand, Frick, Burkhardt, 1.750 Aktien zu jeweils einem Preis von 44,90 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

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Datum Rating Analyst
09.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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