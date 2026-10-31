Führungskraft kauft tk accelis-Aktien

Anpassung im Portfolio

31.10.26 08:01 Uhr

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei tk accelis informiert.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die tk accelis-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 5,30 Prozent auf 25,78 EUR ab. Der Tagesumsatz der tk accelis-Aktie belief sich da auf 5.690 Aktien.

Am 29.10.2026 wurden bei tk accelis Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 30.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. Wodera, Daniel, Vorstand, agierte mit Blick auf den tk accelis-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.10.2026 3.000 Aktien zu je 27,18 EUR erworben. Die tk accelis-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,70 Prozent auf 27,12 EUR.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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