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Anpassung im Portfolio

Führungskraft kauft tk accelis-Aktien

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei tk accelis informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
tk accelis
25.78 -1.34 -4.94 %
Charts | News | Analysen

Am 29.10.2026 wurden bei tk accelis Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 30.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. Wodera, Daniel, Vorstand, agierte mit Blick auf den tk accelis-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.10.2026 3.000 Aktien zu je 27,18 EUR erworben. Die tk accelis-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,70 Prozent auf 27,12 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die tk accelis-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 5,30 Prozent auf 25,78 EUR ab. Der Tagesumsatz der tk accelis-Aktie belief sich da auf 5.690 Aktien.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.10.26 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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