Führungskraft kauft tk accelis-Aktien
Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei tk accelis informiert.
Am 29.10.2026 wurden bei tk accelis Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 30.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. Wodera, Daniel, Vorstand, agierte mit Blick auf den tk accelis-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.10.2026 3.000 Aktien zu je 27,18 EUR erworben. Die tk accelis-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 1,70 Prozent auf 27,12 EUR.
Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die tk accelis-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 5,30 Prozent auf 25,78 EUR ab. Der Tagesumsatz der tk accelis-Aktie belief sich da auf 5.690 Aktien.
Redaktion Finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle tk accelis Aktie News
tk accelis Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.26
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)