Führungskraft kauft UZIN UTZ-Aktien

Meldepflicht nachgekommen

11.11.26 10:01 Uhr

Bei UZIN UTZ wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Bei UZIN UTZ kam es am 09.11.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 10.11.2026 offengelegt. Von Aufsichtsrat Utz, Dr. Werner wurden am 09.11.2026 UZIN UTZ-Papiere gekauft. Für je 62,79 EUR wurden 450 UZIN UTZ-Papiere erstanden. Mit einem Kurs von 63,00 EUR zeigte sich die UZIN UTZ-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Im FSE-Handel kam die UZIN UTZ-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 65,60 EUR. Am Markt ist UZIN UTZ aktuell 329,90 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 5.044.320 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Utz, Dr. Werner wurde am 09.11.2026 gemeldet. Die Führungskraft kaufte damals 250 UZIN UTZ-Aktien zu jeweils 63,66 EUR.

Redaktion Finanzen.net