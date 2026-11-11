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Meldepflicht nachgekommen

Führungskraft kauft UZIN UTZ-Aktien

Bei UZIN UTZ wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UZIN UTZ AG
65.80 EUR 0.20 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Bei UZIN UTZ kam es am 09.11.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 10.11.2026 offengelegt. Von Aufsichtsrat Utz, Dr. Werner wurden am 09.11.2026 UZIN UTZ-Papiere gekauft. Für je 62,79 EUR wurden 450 UZIN UTZ-Papiere erstanden. Mit einem Kurs von 63,00 EUR zeigte sich die UZIN UTZ-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Im FSE-Handel kam die UZIN UTZ-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 65,60 EUR. Am Markt ist UZIN UTZ aktuell 329,90 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 5.044.320 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Utz, Dr. Werner wurde am 09.11.2026 gemeldet. Die Führungskraft kaufte damals 250 UZIN UTZ-Aktien zu jeweils 63,66 EUR.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.03.08 Uzin Utz Stoppkurs bei 20,50 Euro platzieren Focus Money
01.06.07 Uzin Utz Kursziel 35 Euro Prior Börse
05.03.07 Uzin Utz Aktie der Woche BÖRSE am Sonntag
08.09.06 Uzin Utz kaufenswert Der Aktionärsbrief
28.08.06 Uzin Utz fundamental ein Kauf BÖRSE am Sonntag

Information

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