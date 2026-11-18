Führungskraft-Depot

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Zalando.

Am 12.11.2026 tätigte bei Zalando eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 17.11.2026 offengelegt. Am 12.11.2026 baute Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, das Depot um 37 Aktien aus. Aktieselskabet af 1.2.2017 bezahlte 28,93 EUR je Anteilsschein. Die Zalando-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,90 Prozent auf 28,38 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die Zalando-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 865 Zalando-Aktien. Zalando wird aktuell mit einem Börsenwert von 6,85 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 244.222.656 Aktien.

Aktieselskabet af 1.2.2017 tätigte zuvor am 12.11.2026 ein Eigengeschäft. Aktieselskabet af 1.2.2017 erhöhte sein Engagement um 528 Zalando-Papiere zu jeweils 28,74 EUR.

Redaktion Finanzen.net