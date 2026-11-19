Wertpapiergeschäft

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Zalando-Aktie.

Zum 13.11.2026 wurde bei Zalando ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 18.11.2026 statt. Von in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 wurden am 13.11.2026 Zalando-Papiere gekauft. Für je 28,69 EUR wurden 35.442 Zalando-Papiere erstanden. Das Papier von Zalando legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,00 Prozent auf 28,48 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 3,60 Prozent auf 29,20 EUR zu. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 7.148 Stück. Der Börsenwert von Zalando beläuft sich aktuell auf 6,92 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 244.222.656 Papiere.

Aktieselskabet af 1.2.2017 hatte bereits am 13.11.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Das Portfolio von Aktieselskabet af 1.2.2017 verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 125 Anteile zu jeweils 28,67 EUR.

Redaktion Finanzen.net