Führungskraft nimmt Deutsche Bank-Aktien aus dem Depot
Wie sich die Deutsche Bank-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.
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Zu Managers’ Transactions kam es am 30.07.2026 bei Deutsche Bank. Am 03.08.2026 wurde die Transaktion bekannt. Für einen Preis von jeweils 31,39 EUR verkaufte Deutsche Bank-Aufsichtsrat Siebert, Gerlinde am 30.07.2026 6.999 Anteilsscheine. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,50 Prozent im Plus bei 32,03 EUR.
Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 32,24 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 31.351 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank beziffert sich unterdessen auf 59,90 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 1.879.079.936 Aktien beziffert.
Vor der aktuellen Meldung kam es bei Deutsche Bank zuletzt am 09.02.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Deutsche Bank-Toegel, Juergen Aufsichtsrat hatte das eigene Portfolio um 750 Papiere zu je 31,55 EUR aufgestockt.
Redaktion finanzen.net
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|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.