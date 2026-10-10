Führungskraft nimmt SPOBAG-Aktien aus dem Depot

Managers’ Transaction

10.10.26 10:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der SPOBAG-Aktie.

Am 02.10.2026 wurden bei SPOBAG Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 07.10.2026 ein. Aufsichtsrat Wang, Herr Leo reduzierte am 02.10.2026 das Investment in SPOBAG-Aktien. Wang, Herr Leo veräußerte 47.036 Aktien zu jeweils 1,00 EUR. Die SPOBAG-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 17,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der SPOBAG-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 11,00 EUR. Am Markt ist SPOBAG aktuell 8,41 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 576.000 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Wang, Herr Leo wurde am 27.07.2026 erfasst. Um 2.500 Anteile für einen Preis von jeweils 22,37 EUR baute Wang, Herr Leo das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net